Simona Halep, învinsă în turul al doilea la US Open de Taylor Townsend

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de americanca Taylor Townsend cu 2-6, 6-3, 7-6 (4), joi, la New York, în runda a doua a turneului US Open, ultimul de Mare Şlem al an...

