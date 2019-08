O nouă descoperire cutremurătoare! Anchetatorii au găsit oasele Luizei în curtea lui Gheorghe Dincă?!

20:30

Alexandru Cumpănașu a ajuns la limita răbdării. Unchiul Alexandrei Cumpănașu crede, cu tărie, că singura armă în cazul Caracal au fost presa și oamenii care au empatizat cu suferința familiilor. “Nu mai crede nimeni în anchetă, cu câteva excepţii de securişti puşi de unii să trăncăne la televizor sau pe Facebook. Nu mai are nimeni […] The post Alexandru Cumpănașu a ajuns la limita răbdării: ”Nu mai crede nimeni în anchetă” appeared first on Cancan.ro.