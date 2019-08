Barca lui Jean Constantin, restaurată de cel care a moștenit-o! “Ținea mult la ea. O voi duce în port”

13:10

E greu să ștergi 22 de ani de căsnicie și tot atâția de iubire, iar Ion Dichiseanu nici nu vrea s-o facă. La un deceniu de la divorțul de Simona Dichiseanu, actorul continuă să-i arate acesteia cât îi este de dragă și s-o copleșească, de ziua ei, cu flori. La 85 de ani, maestrul nu […] Post-ul Flori pentru fosta nevastă. La 10 ani de la divorț, Ion Dichiseanu continuă s-o iubească pe Simona. A copleșit-o cu flori de ziua ei apare prima dată în Libertatea.