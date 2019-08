Ce decizie controversată s-a luat în şcolile din Marea Britanie. Jumătate dintre părinţi nu sunt de acord

12:50

O angajată în corporaţie cu un salariu anual de 50.000 de dolari pe an a renunţat la job în urma unui accident. Acum câştigă de cinci ori mai mult ca freelancer Autor: Ioana Matei Postat la 30 august 2019 3 afişări Helene Sula, specialist în digital marketing, blogger şi fondatorul Helene In Between are o poveste cu potenţialul de a inspira mulţi angajaţi din corporaţie dornici de o schimbare. În 2015, ea lucra ca specialist în comunicare în zona de marketing pentru o companie de dimensiuni mijl...