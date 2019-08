ŞTIRILE SERII - SPORT - 30 AUGUST

18:00

''Tod@s Caen'', o comedie romantică despre diferitele strategii de a găsi perechea potrivită, avându-i drept protagonişti pe actorii mexicani Omar Chaparro şi Martha Higareda, aduce mult umor vineri pe marile ecrane nord-americane, relatează EFE.Filmul are la bază o idee a actriţei Marthei Higareda, inspirată din cărţile care te învaţă cum să găseşti partenerul potrivit. Higareda o interpretează pe Mía, o tânără care cunoaşte mii de trucuri şi de strategii pentru a seduce, dar care nu doreşte să mai sufere vreodată din dragoste. Planul protagonistei funcţionează până îl va întâlni pe Adán, interpretat de Chaparro, un bărbat care cunoaşte la rândul său strategiile de seducător şi care îi dă Miei planurile peste cap."Am reuşit să destructurăm comediile romantice. Personajele nu se plac şi nici nu se îndrăgesc în primul moment, dar există acea săgeată a dragostei pe care o vezi în filme...", a spus Higareda într-un interviu acordat EFE, considerând filmul "o anticomedie romantică".''Tod@s Caen'' a fost filmat integral în limba spaniolă şi va avea premiera în cinematografele din SUA, urmând ca luna viitoare să ajungă şi în Mexic.O altă comedie lansată în acest weekend este ''Before You Know It'', în care două surori descoperă că mama lor, pe care o credeau decedată, este de fapt în viaţă şi joacă într-o telenovelă. Regizat de Hannah Pearl Utt, filmul a fost selectat la categoria "regizoare de urmărit" din cadrul Festivalului de Film Sundance 2019.Acţiunea este adusă pe ecrane în acest weekend de ''Saaho'', un film care vorbeşte despre lupta pentru putere în diferite părţi ale lumii prin evenimente, aparent fără nicio legătură între ele. Pelicula reprezintă o provocare pentru spectator, care trebuie să identifice în fiecare moment cine este vânătorul şi cine este cel vânat. Categoria dramă este reprezentată de filmul ''Don't Let Go'', în regia lui Jacob Estes, avându-i în distribuţie pe actorii Byron Mann, Storm Reid şi Mykelti Williamson. "După ce un bărbat îşi pierde întreaga familie în ceea ce pare a fi un asasinat, el primeşte un telefon de la o persoană decedată, care pare să fie nepoata sa. Nu ştie sigur dacă este ea, o fantomă, sau dacă nu cumva a înnebunit", menţionează recenzia filmului. O altă premieră este thrillerul ''Killerman", scris şi regizat de Malik Bader, cu Liam Hemsworth în rolul principal. El interpretează rolul lui Moe Diamond, un infractor din New York City care se ocupă de spălarea banilor. Lovit de amnezie, Diamond se trezeşte în posesia a milioane de dolari şi este nevoit să caute răspunsuri în timp ce o bandă violentă de poliţişti corupţi se află pe urmele sale.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dãdârlat) Sursa foto: videocine.com.mx