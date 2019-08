De ce are Cumpănaşu pază de la MAI. Fifor: Orice persoană care cere sprijin, îl primeşte

22:00

Patru motocicliști și-au pierdut viața în urma unui accident care a avut loc în Germania. cei patru motocicliști au murit după ce au fost loviți de un camion în timp ce se adăposteau de ploaie sub un pod, relatează The Associated Press, citată de Mediafax. Trei persoane care se aflau în camion au fost rănite. […] Post-ul Patru motocicliști au murit după ce au fost loviți de un camion în Germania apare prima dată în Libertatea.