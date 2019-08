Anchetatorii au găsit în casa lui Dincă pete de sânge. Testele au arătat sunt ale Luizei

13:00

Nimeni nu s-ar fi așteptat la așa ceva, însă Alexandru Papadopol a fost desfigurat în bătaie după ce a fost prins la… nudiști! Săltat de pe plajă de doi securiști, Alexandru a fost închis într-o celulă și snopit în bătaie de un alt pușcăriaș, iar imaginea sa este… tulburătoare. Secvențe dramatice în filmul "Arest", iar […]