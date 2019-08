Box feminin: Lăcrămioara Perijoc va lupta pentru aur la Europene

20:10

Eddie Murphy a dezvăluit că deţine sute de melodii pe care le-a înregistrat, însă a luat decizia de a nu le lansa deoarece este convins că fanii sunt ''speriaţi'' de muzica lui, relatează vineri contactmusic.net. Actorul de comedie în vârstă de 58 de ani, care a devenit cunoscut la Hollywood la începutul anilor '80 datorită spectacolelor de stand-up comedy şi a rolurilor din filme precum ''Trading Places'' sau ''Beverly Hills Cop'', a lansat primul său album de muzică, ''How Could It Be'', în 1985. Au urmat albumele ''So Happy'', în 1989, şi ''Love's Alright'', în 1993, însă Eddie Murphy a hotărât să nu îşi mai publice melodiile simţind că fanii săi nu îl percep ca artist pop. ''Am încetat să o arăt (muzica) pentru că publicul este speriat de ea. Şi nu vreau să fiu un astfel de tip'', a argumentat actorul hollywoodian.Eddie a dezvăluit că deţine sute de piese care nu au fost lansate şi pe care le-a înregistrat, iar după decesul său acestea vor fi descoperite, aşa cum s-a întâmplat cu melodiile nelansate ale lui Prince, găsite după moartea acestuia, în aprilie 2016. ''Nu am încetat niciodată să fac muzică... Peste o sută de ani, când voi fi mort, vor găsi toate aceste piese şi vor zice: 'Uau, nici măcar nu l-am cunoscut pe acest tip. Habar nu aveam'. Indiferent ce muşchi utilizez pentru a fi amuzant... am unul şi pentru muzică şi le folosesc pe amândouă în acelaşi timp'', a declarat actorul în cadrul unui interviu realizat de Krista Smith pentru podcast-ul Present Company.Deşi Eddie se pare că a încheiat cariera muzicală, el revine la stand-up comedy şi ar fi în discuţii cu Netflix pentru un contract de 70 de milioane de dolari.Actorul din ''48 Hrs.'' se va întoarce, de asemenea, la ''Saturday Night Live'' după mai bine de 35 de ani.În luna iulie, Eddie Murphy a promis că va reveni la stand-up comedy la timpul ''potrivit''. AGERPRES/(AS - autor: Dana Purgaru, editor: Codruţ Bălu, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.imdb.com