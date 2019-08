Marinata de castraveţi,mere şi pere. Reţeta simplă şiieftină pe care poţi să o faci acasă

04:15

Pentru că are foarte puţină grăsime şi colesterol deloc, fasolea, cea mai populară legumă, este foarte indicată în regimul diabeticilor. O porţie îi ajută pe cei care au diabet de tip 2 să ţină sub control nivelurile de zaharuri din sânge şi reduce riscul de infarct, fasolea fiind cunoscută şi sub denumirea de mâncător de zahăr.