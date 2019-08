Un autobuz STB a căzut în Dâmboviţa. În accident a fost implicată şi o maşină VIDEO

22:00

Întrebată, vineri, într-o conferinţă de presă la Constanţa dacă este posibilă o nouă remaniere, premierul Viorica Dăncilă a răspuns că acest lucru e posibil oricând. „Este posibilă o remaniere oricând. Am spus că atunci când unul din miniştri nu îndeplineşte programul de guvernare, nu face performanţă, vom lua măsurile necesare şi aţi văzut că în ultima perioadă am făcut multe remanieri. Mulţi spun că am schimbat foarte mulţi miniştri şi au numărat câte persoane au fost schimbate. Considerentul...