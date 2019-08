Autobuz al STB, căzut în Dâmboviţa după coliziunea cu o maşină; o femeie, rănită uşor

07:40

Actorul Richard Gere s-a născut la 31 august 1949, în Philadelphia, Pennsylvania. A studiat la North Syracuse Central High School, pe care a absolvit-o în 1967, apoi a urmat cursuri de filosofie la University of Massachusetts Amherst, pe care le-a abandonat după doi ani, potrivit site-ului www.thefamouspeople.com.În 1971 a lucrat la Seattle Repertory Theatre and Provincetown Playhouse, unde a fost distribuit în "Rosencrantz and Guildenstern Are Dead". Doi ani mai târziu, a jucat în adaptarea pentru teatru "Grease". Debutul în film a avut loc în 1975, în "Report to the Commissioner", iar un an mai târziu a jucat în "Baby Blue Marine".Unul dintre primele succese a fost în thriller-ul "Looking for Mr. Goodbar" (1977). Apoi Terrence Malick i-a oferit un rol în "Days of Heaven" (1978). În 1979 a jucat în producţia de pe Broadway "Bent" şi în filmul "Yanks". Au urmat pelicule de succes ca "American Gigolo" (1980), "An Officer and a Gentleman" (1982) pentru care a fost nominalizat la Golden Globe Award.Din 1983 până în 1988, a jucat în filmele "The Honorary Consul", "Breathless", "The Cotton Club", "King David", "No Mercy", "Power", "Miles From Home". Anul 1990 i-a adus roluri principale în filmele "Internal Affairs" şi "Pretty Women". Au urmat, în perioada 1993-1999, alte pelicule în care a fost distribuit - "Sommersby", "Primal Fear", "Runaway Bride", "The Jackal". Sursa foto: (c) Richard Gere/Facebook.comAnii 2000 i-au consolidat cariera de actor de succes, prin filmele "Dr. T & the Women", "Autumn in New York", "Chicago", "The Mothman Prophecies","Unfaithful", "Shall We Dance" (unde a avut-o parteneră pe Jennifer Lopez), "The Hunting Party", "I'm Not There". Din 2008 până în 2011, a jucat în "Nights in Rodanthe", "Amelia", "Hachi: A Dog's Tale", "Brooklyn's Finest","The Double".A fost nominalizat la Golden Globe Award în 2012 pentru filmul "Arbitrage", unde a jucat rolul Robert Miller. Au urmat "Movie 43" (2013), "Cosmos: A Spacetime Odyssey" (2014), "The Second Best Exotic Marigold Hotel" (2015). Dintre premiile obţinute amintim: David di Donatello Award pentru "Days of Heaven" (1978), National Board of Review Freedom of Expression Award pentru "Red Corner" (1997), Golden Globe Award pentru "Chicago" (2002), Independent Spirit Robert Altman Award pentru "I'm Not There" (2007), George Eastman Award pentru contribuţia adusă filmului (2012), "Medal of Gratitude" din partea preşedintelui Albaniei (2012), precizează site-ul www.thefamouspeople.com.În octombrie 2018, Richard Gere a început filmările într-o localitate din Sevilia la un nou serial pentru postul britanic BBC, intitulat "MotherFatherSon". AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ionela Gavril, editor online: Alexandru Cojocaru)