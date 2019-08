De-a râsu` plânsu’! Ce a pățit un bărbat din Timișoara în timp ce făcea amor cu o prostituată în spatele blocului

20:20

Vremea va fi în continuare călduroasă în cea mai mare parte a țării. Abia spre sfârşitul săptămânii viitoare, vremea se mai răcoreşte. SÂMBĂTĂ Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, iar în vest și în sud-vest pe arii restrânse caniculară și cu disconfort termic ridicat după-amiaza (indicele temperatură-umezeală (ITU) va fi […] The post Prognoza meteo. Cum va fi vremea în weekend appeared first on Cancan.ro.