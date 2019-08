Cum a reacționat Denisa, o fetiță abandonată de părinți, după ce a văzut pentru prima dată marea. Ce a zis când a ajuns la Costinești

20:30

Rămâi mut când descoperi cât de inteligent poate fi acest câine! Se preface că are piciorul rupt, se târâște de ți se rupe inima, dar când îl bagi în seamă, își revine brusc! Și dă din coadă, bucuros. Câinele maidanez a fost botezat de localnicii din Bangkok, Thailanda, relatează LadBible.com, citat de digi24.ro.