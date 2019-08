Argeş: Un bărbat şi o femeie din Slovacia, răniţi într-un accident pe DN7, la Drăganu

10:50

Ministrul iranian al telecomunicaţiilor, Mohammad Javad Azari-Jahromi, a susţinut sâmbătă, într-un mesaj pe Twitter, că satelitul pe care ţara sa a încercat să îl lanseze joi nu a suferit daune în urma eşecului operaţiunii, transmite Reuters.Vineri, preşedintele american Donald Trump a difuzat, tot pe Twitter, o fotografie care pare să prezinte locul lansării ratate din Iran. Mesajul său a ridicat problema unei posibile deconspirări a unor secrete privind culegerea de informaţii de către SUA. The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019 "Eu şi Nahid 1 (Venus 1) chiar acum. Bună dimineaţa, Donald Trump!", a scris Azari-Jahromi sub o fotografie în care se presupune că apare lângă satelit. Me & Nahid I right now, Good Morning Donald Trump! pic.twitter.com/0tQnCP7cQa - MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 31, 2019 Racheta iraniană folosită pentru trimiterea satelitului pe orbită a explodat joi pe rampa de lansare, a declarat agenţiei Reuters un oficial iranian. Presa de la Teheran nu a relatat despre incident. Un oficial american a confirmat că lansarea nu a reuşit.Statele Unite au avertizat Iranul să nu lanseze rachete; tehnologia pentru plasarea sateliţilor pe orbită poate contribui la dezvoltarea unor rachete balistice iraniene, necesare pentru atacuri cu arme nucleare. Teheranul dezminte acuzaţiile americane conform cărora operaţiunile respective constituie o acoperire pentru realizarea unor rachete balistice. AGERPRES/(AS - autor: Marius Hosu, editor online: Ada Vîlceanu)