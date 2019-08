Doi bărbaţi din Capitală au vrut să jefuiască un apartament folosind mai multe chei şi instrumente

12:20

„Relaţia mea cu George Maior este o relaţie veche, îl respect, este un om care vred că a făcut mult bine României şi care cel puţin din poziţia de ambasador la Washington a ajutat foarte mult statul în relaţia cu Statele Unite ale Americii. În ceea ce priveşte situaţia de acum, apropo de cum dictează serviciile, am avut o discuţie cu domnul Maior, după foarte mult timp - este un an de zile decât eu nu am mai vorbit cu domnia sa - în care mi-a transmis că nu ar fi bine să mai continui lupta cu Ca...