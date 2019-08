Cluj: Pieton rănit de o mașină care a ricoșat în el. Alți trei răniți din mașină

09:30

O nouă informație importantă a apărut în spațiul public, cea care a făcut dezvăluirea fiind chiar sora Luizei Melencu, tânăra răpită de Gheorghe Dincă. Acesta a declarat că a ucis-o pe fată, iar specialiștii au descoperit, acum, că petele de sânge descoperite pe o noptieră și pe o canapea din casa lui Dincă aparțin chiar