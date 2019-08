Această femeie care a murit înecată, certată de operatorul de la serviciul de urgență: „Să-ți fie învățătură de minte…”

10:30

Se vorbește din ce în ce mai des despre o nouă cucerire a lui Victor Slav, acesta fiind surprins "încolăcit" de o blondă într-un club de fițe, iar zâmbetul său larg pare a transmite că viața sa sentimentală cunoaște un nou început. Victor Slav s-a afișat alături de o frumoasă blondă. Blondina sexy l-a ținut, […]