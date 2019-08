O fată este căutată de pompierii din Brăila după ce a mers la scăldat în Dunăre şi nu a mai ieșit

12:30

Ștefan Bănică Jr. este unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Este mereu cu zâmbetul pe buze și un idol, în special pentru reprezentantele sexului frumos. Artistul ascunde, însă, o tristețe imensă, anume moarte fratelui. Ștefan Bănică Jr. a avut un frate vitreg, Alexandru, care s-a stins în anul 2011.