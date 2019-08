Alertă în zona Lacului Capra | Salvamontiştii recuperează un turist accidentat. Trei persoane epuizate fizic, căutate

17:40

„Ca să lămurim, nu am primit nicio decizie de rechemare a ambasadorului SUA George Maior acasă. Am primit pe data de 7 sau 8 mai o informare prin poşta militară pe care am avizat-o legată de rechemarea din SUA dar nu am primit nicio decizie privind rechemare a ambasadorului SUA”, a declarat Viorica Dăncilă la finalul CEx-ului PSD. Premierul Viorica Dăncilă i-a răspuns, vineri, la Constanţa, fostului ministru de Externe, Teodor Meleşcanu, care a spus că a transmis primului ministru memorandumul d...