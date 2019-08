Ultima vară a Prințesei Diana. Dragoste, suferință și crimă

17:40

Horia Brenciu a dat detalii despre soția sa, Alice Dumitrescu, alături de care are o familie fericită. Horia Brenciu a povestit, pentru okmagazine.ro, cum a cunoscut-o pe partenera sa de viață, Alice Dumitrescu. "Ne-am cunoscut în TVR, cu sute de ani în urmă. Am făcut paşi multi până să devenim un cuplu. Şi unul, şi […] Post-ul Cât de frumos vorbește Horia Brenciu despre soția sa! „Nu suport s-o știu tristă sau supărată pe mine” apare prima dată în Libertatea.