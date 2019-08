SUA cer Poloniei şi Ucrainei să îşi extindă infrastructura de transport a gazelor naturale

16:50

Theodor Paleologu, candidatul PMP la Preşedinţie, a declarat sâmbătă, la Braşov, că, dacă va fi ales, va fi "un preşedinte învăţător şi mediator", care va acţiona pentru restaurarea demnităţii statului şi instaurarea păcii sociale, el arătând că actualul preşedinte, Klaus Iohannis, "nu prea a utilizat pârghiile constituţionale" pentru realizarea acestor lucruri, iar liderul PSD, Viorica Dăncilă, "este un agent de discordie"."Această ţară se îndreaptă spre o catastrofă dacă nu alege un preşedinte potrivit, iar un preşedinte potrivit, cred eu, este un preşedinte învăţător şi mediator totodată, un preşedinte care să restaureze demnitatea statului. Şi când spun demnitatea statului mă gândesc la un stat care să-i respecte pe cetăţeni şi pe cei care-l duc în spinare şi plătesc impozite. Nu poţi să fii respectat decât dacă te respecţi pe tine însuţi şi îi respecţi pe ceilalţi. Când spun restaurarea demnităţii statului, mă gândesc la toate aceste lucruri şi, foarte important, meritocraţia. Din păcate, de sus până jos, la toate nivelurile societăţii, s-a răspândit ciuma incompetenţei, a nepotismului, a hoţomăniei şi e nevoie de o meritocraţie care să dea oamenilor încrede în stat", a afirmat Paleologu într-o conferinţă de presă.El a arătat că pârghiile şefului statului "nu sunt puţine pentru a realiza aceste lucruri, dar actualul preşedinte nu prea le-a utilizat"."Actuala Constituţie dă preşedintelui pârghii care ţin de influenţă. Dacă vă uitaţi în Constituţie, prim-ministrul are mai multă putere executivă decât preşedintele. În schimb, acesta are mai multă autoritate, are o legitimitate mai mare decât oricine şi are influenţă, prin numirile pe care le face, mesajele către Parlament, către naţiune şi prin faptul că mediază şi invită la discuţie toţi actorii politici. El are pârghii pentru a crea consens. Scopul bunei guvernări este pacea socială şi concordia", a spus el.Potrivit acestuia, cei mai mari "semănători de zâzanie" au fost Liviu Dragnea şi "pupila" acestuia, Viorica Dăncilă."Doamna Dăncilă ne spune că este neconflictuală, făuritoare de consens, dar am mai avut genul acesta de pace socială, pe vremea lui Ion Iliescu, 'un preşedinte pentru liniştea noastră', şi sloganul FSN era 'să fim uniţi', totul să fie liniştit, dar era, de fapt, un regim extrem de violent, pentru că au murit oameni, au fost bătuţi, schingiuiţi, atunci au plecat din ţară zeci, dacă nu chiar sute de mii de oameni. (...) Acelaşi tip de falsă pace socială ne propune PSD şi ce a făcut de câţiva ani de zile, încercând să subjuge Justiţia, transformând agenda personală a câtorva oameni din PSD într-o agendă naţională. (...) Pacea nu se poate realiza decât prin dreptate, prin Justiţie. (...) O tot auzim pe doamna Dăncilă spunând că este neconflictuală, că este o femeie paşnică, dar este o enormă minciună. În realitate, (...) ea este un agent de discordie, numele adevărat al ei este Discordia, Zâzania, (...) să nu uităm că Guvernul Dăncilă a intervenit brutal pe 10 august în urmă cu peste 1 an", a precizat Paleologu.În ceea ce-l priveşte pe actualul preşedinte, Paleologu a menţionat că, dacă ar fi fost mulţumit de acesta, nu ar fi candidat, adăugând că "şi Iohannis a avut partea lui de vină pentru degringolada din PNL".Totodată, acesta a susţinut că, în ceea ce priveşte politica externă, combinaţia Iohannis - Meleşcanu "a fost foarte păguboasă".Candidatul PMP în alegerile prezidenţiale, Theodor Paleologu, a participat, sâmbătă, la Braşov, la Festivalul Limba Română, organizat de municipalitatea braşoveană în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor."Cred că prin votul din 25 noiembrie trebuie restaurat şi respectul pentru limba şi cultura română", a subliniat, în context, Paleologu. AGERPRES/(A, AS - autor: Diana Dumitru, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)