Au lăsat muzica pentru politică, apoi s-au întors la ea! Cântăreții care au în CV mandate de parlamentar ori primar

10:30

Jucătoarele de tenis Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan au fost amendate de organizatorii US Open. Jurnalistul Ben Rothenberg, de la New York Times, a publicat un tabel cu sportivii sancționați la ultimul turneu de Grand Slam al anului. An ominous blank space awaiting Daniil Medvedev on the #USOpen fines list... pic.twitter.com/RQbSX6qxIp— Ben Rothenberg […] Post-ul Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan, amendate la US Open apare prima dată în Libertatea.