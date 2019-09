Constantin Budescu explică de ce l-a refuzat pe Gigi Becali și a ales Astra: „A contat acest lucru”

23:40

Dan Alexa, 39 de ani, antrenorul celor de la Astra Giurgiu, a analizat victoria reușită în faț celor de la CFR Cluj. „Ne-a ajutat faptul că cei de la CFR au fost atât de irascibili”, a opinat „Chirurgul” „Am încercat să controlăm jocul. Cred că e o victorie meritată, inclusiv 11 la 11 am fost mai buni. Sunt nemulțumit că am primit un gol în superioritate numerică, dar per total e o victorie meritată . ...