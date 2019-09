Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan, amendate la US Open

Jucătoarele de tenis Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan au fost amendate de organizatorii US Open. Jurnalistul Ben Rothenberg, de la New York Times, a publicat un tabel cu sportivii sancționați la ultimul turneu de Grand Slam al anului. An ominous blank space awaiting Daniil Medvedev on the #USOpen fines list... pic.twitter.com/RQbSX6qxIp— Ben Rothenberg […] Post-ul Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Ana Bogdan, amendate la US Open apare prima dată în Libertatea.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea