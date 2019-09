US OPEN 2019, Naomi Osaka - Coco Gauff 6-3, 6-0 // VIDEO Momente emoționante: „Mai bine plângi aici decât la duș!”

Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA) a învins-o categoric pe Coco Gauff (15 ani, 140 WTA), în cel mai așteptat meci din turul III de la US Open, scor 6-3, 6-0. După ce s-au salutat la fileu, Naomi Osaka a mers la scaunul lui Gauff pentru a o întreba dacă acceptă să acorde interviul de la final împreună. Vizibil emoționată, puștoaica de 15 ani a început să plângă, spunându-i japonezei: „Nu pot, aș plânge tot interviul”.What an amazing moment at the end of the match. ...

