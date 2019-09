Vicepreşedintele american Mike Pence a sosit la Varşovia, pentru acţiuni de comemorare şi întrevederi bilaterale

12:00

Actriţa Lily Collins a moştenit talentul artistic de la celebrul ei tată, muzicianul Phil Collins. Pe lângă actorie, Lily este atrasă şi de modelling, dar şi de literatură.***Lily Jane Collins s-a născut la 18 martie 1989 în Guildford, Surrey, Marea Britanie. La cinci ani s-a mutat în Los Angeles, California, după ce părinţii au divorţat. Primul rol a fost la doi ani, în serialul de televiziune BBC "Growing Pains" (1992). Sursa foto: Lily Collins / Facebook.com A jucat în perioada copilăriei la Youth Academy for Dramatic Arts, dar principala ei pasiune a fost jurnalismul. A absolvit Harvard-Westlake School, apoi a studiat jurnalismul la University of Southern California. A început să scrie o rubrică pentru revista britanică "Elle Girl" în perioada adolescenţei, dar a colaborat şi la "Seventeen", "Teen Vogue", "Los Angeles Times", conform site-ului imdb.com.După câteva apariţii la televiziune în calitate de reporter, a fost selectată să apară în filme - "Beverly Hills 90210" (2008), "The Blind Side" (2009), "Mirror Mirror" (2012), "The Mortal Instruments: City of Bones" (2013),"Love, Rosie" (2014).***Muzicianul Phil Collins s-a născut la 30 ianuarie 1951, în Londra. A fost pasionat de muzică din copilărie, jucându-se la tobe de la 5 ani. La 12 ani, a primit un set de tobe la care exersa zilnic. Un an mai târziu, a primit un rol în producţia londoneză "Oliver!". Astfel s-a înscris la Barbara Speake Stage School. Curând a apărut în "A Hard Days Night" (1964) şi în "Chitty Chitty Bang Bang" (1969). Sursa foto: Phil Collins/Facebook.com Împreună cu câţiva colegi, a înfiinţat prima trupă - The Real Thing. În 1970 a citit în ziar că trupa Genesis căuta un toboşar şi un backing vocal. Trupa deja avea trei ani de când luase fiinţă, iar solistul vocal Peter Gabriel voia o schimbare. În următorii cinci ani, Genesis, cu Collins ca membru, a scos cinci albume şi a efectuat un turneu în SUA, potrivit site-ului www.biography.com.În 1975, Peter Gabriel a părăsit trupa iar Colins a devenit frontman. El a schimbat stilul muzical al trupei. În 1978 a fost lansat albumul "And Then There Were Three", iar în 1980 - "Duke" (1980). Collins a început să cânte şi cu trupa de jazz Brand X, iar în 1981 a lansat primul album solo, "Face Value". Anul următor, a lansat albumul "Hello, I Must Be Going", care includea single-urile "You Can't Hurry Love" şi "I Don't Care Anymore".Phil Collins şi-a dovedit talentul şi ca actor. A jucat în seria tv "Miami Vice" (1984), iar în 1988 a debutat pe marele ecran în "Buster". A scris chiar şi un cântec pentru film "Two Hearts", care i-a adus o nominalizare la Academy Award şi un Golden Globe. În decursul anilor 1984-1990 a lansat 13 hituri care au intrat în topurile americane.În martie 2011, Phil Collins şi-a anunţat retragerea din activitatea scenică, din motive medicale. În acelaşi an, trupa Genesis a intrat în Rock and Roll Hall of Fame. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea)