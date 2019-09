Tranzacţie gigant de 4 milarde de dolari pe piaţa jucăriilor: Hasbro va cumpăra compania care a creat celebrul desen animat Peppa Pig

14:50

Locul din România care este în topul destinaţiilor turistice de toamnă europene Transilvania este în topul destinaţiilor turistice de toamnă europene, alături de zone spectaculoase din Croaţia, Italia, Polonia sau Malta, potrivit platformei Vagrants Of The World Travel Pe lista Destinaţiilor de Toamnă Frumoase din Europa, cei de la Vagrants Of The World Travel enumeră Transilvania printre cele mai spectaculoase locuri care pot fi văzute în ultima parte a anului. Transilvania este remarcată pentr...