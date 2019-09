Prima vacanță în patru a fost cea mai frumoasă pentru Mihai Petre. Și-a dus fetele în Italia

11:50

Jucătorul rus de tenis Daniil Medvedev a primit o amendă usturătoare după ce a făcut gesturi obsecene pe teren, la US Open. Daniil Medvedev, locul 5 ATP, a făcut gesturi indecente pe terenul de tenis la US Open. Scenele au avut loc atât în timpul, cât și la finalul partidei dintre sportivul rus și spaniolul […] Post-ul Amendă usturătoare pentru jucătorul de tenis Daniil Medvedev, după ce a făcut gesturi obscene la US Open apare prima dată în Libertatea.