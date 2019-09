Se schimbă radical vremea. Sunt anunțate ploi torenţiale și furtuni

09:40

Duminică, 1 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 29 august, Loteria Romană a acordat 16.130 de câștiguri în valoare totală de 737.807,51 lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,94 […] The post Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii loto 6/49 de duminică, 29 august 2019 appeared first on Cancan.ro.