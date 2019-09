Alexandru Papadopol a recunoscut totul: “Sunt destul de fluctuant ca stare. Mi-e teamă că nu voi mai avea din ce trăi”

10:50

O dezvăluire cumplită a fost făcută de Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Măceșanu. În ultimele sale minute de viață, înainte de a fi ucisă de Gheorghe Dincă, adolescenta a reușit să se dezlege și a fost la un pas să scape din casa criminalului. Alexandru Cumpănașu consideră că nepoata sa a făcut dovada unui curaj ieșit