Germania: Creştere puternică a extremei-drepte la alegerile din două landuri

Veteranul de război Gheorghe Ioan Cotârlă, din satul Habic, comuna Petelea, a fost sărbătorit, duminică, de întregul sat la împlinirea vârstei de 100 de ani, printr-o petrecere organizată de familie la care au luat parte în jur de 150 de persoane, ocazie cu care a primit din partea prefectului judeţului Mureş, Mircea Duşa, un drapel tricolor şi o diplomă de excelenţă, dar şi o plachetă de aur din partea administraţiei publice locale. Sursa foto: (c) Dorina Matiş/AGERPRES Veteranul Gheorghe Ioan Cotârlă le-a mulţumit numeroşilor oaspeţi care au venit să îl sărbătorească şi le-a spus că deşi a trăit ororile celui de-al Doilea Război Mondial, fiind şi prizonier la ruşi timp de cinci ani, s-a bucurat de o sănătate excelentă şi că această sănătate le-o doreşte tuturor."Mă simt foarte bine, mulţumesc invitaţilor care m-au onorat cu prezenţa astăzi. Sunt oameni buni, gospodari (...) Am stat 5 ani în lagăr de prizonieri, în Rusia, au fost ani grei (...) Cu toate acestea, nu am fost la doctor niciodată şi, în fiecare zi, beau câte ceva, beau doar puţin, nu ca să mă îmbăt. Ce să le doresc oamenilor? Să îşi îngrijească sănătatea, să nu ia patimi rele şi să se îndrepte către tot ce e bun", a declarat Ioan Cotârlă. Sursa foto: (c) Dorina Matiş/AGERPRES În cadrul ceremoniei de la Habic, prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, i-a înmânat veteranului un drapel tricolor şi o diplomă de excelenţă: "În semn de înaltă preţuire şi respect pentru o viaţă dedicată patriei, pentru profesionalism şi sacrificiu, pentru exemplul dat generaţiilor viitoare şi pentru puterea de a lupta pentru ca România să fie astăzi o ţară completă şi frumoasă"."Sunt foarte emoţionat, rareori îţi este dat în viaţă să participi la un astfel de eveniment, mai ales că evenimentul este legat de un veteran de război. În judeţul Mureş mai sunt în viaţă 90 de veterani de război, media de vârstă fiind de 96 de ani, din care trei împlinesc în acest an 100 de ani. Am ţinut neapărat să fiu prezent astăzi la ceremonia organizată la împlinirea a 100 de ani a domnului Cotârlă, veteran de război, tocmai din respect pentru faptul că şi-a pus viaţa în pericol - aşa cum spunea un veteran de război - ei sunt eroi, sunt cei care au înţeles la momentul respectiv că interesul ţării şi apărarea culorilor tricolorului românesc este mai presus de orice. Şi domnul Cotârlă a participat la cel de-al Doilea Război Mondial, îmi spunea că a fost 5 ani în lagăr, dar niciodată nu şi-a pierdut speranţa că va ajunge în satul natal, aici, în Habic, şi va contribui la dezvoltarea satului, la bunul mers al activităţilor social-economice din sat. Iată că oamenii apreciază acest lucru şi mă bucur că în număr mare tot satul este prezent la această ceremonie. Îi urez domnului Cotârlă la mulţi ani, să fie sănătos şi să le vorbească tinerilor despre importanţa dragostei faţă de ţară şi faţă de cei care au făurit România Mare. De altfel, Armata României a fost alături de ţară, a participat la marele evenimente istorice din viaţa României şi şi-a adus aportul la realizarea unităţii naţionale. Iată că la un an de la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, sărbătorim şi îi venerăm pe veteranii de război care împlinesc 100 de ani", a spus Mircea Duşa.Sursa foto: (c) Dorina Matiş/AGERPRESPrimarul comunei Petelea, Sorin Pompei Pădurean, a declarat, pentru AGERPRES, că în comună mai sunt oameni de 96 şi de 94 de ani, care speră să ajungă la nobila vârstă de 100 de ani, însă doar doi dintre veteranii de război mai sunt în viaţă."Nu am mai avut niciodată astfel de petreceri pentru sărbătoriţi la 100 de ani, familia domnului Cotârlă a sponsorizat această masă, iar primăria a sprijinit cu decorurile. Am avut în comună şapte veterani de război, mai avem în Petelea un veteran de 94 de ani şi pe domnul Cotârlă care face 100 de ani. Consiliul Local Petelea a aprobat o sumă de bani pentru a-i face un cadou sărbătoritului, un balansoar, un coş de flori cu 100 de garoafe şi o plachetă de aur la împlinirea a 100 de ani a eroului", a precizat primarul Sorin Pompei Pădurean.Comandantul Garnizoanei Târgu Mureş, locotenent colonel Sergiu Colceriu, i-a înmânat veteranului o diplomă de onoare din partea comandantului Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale, general de brigadă Dacian Tiberiu Şerban."Se acordă veteranului de război Cotârlă Gheorghe Ioan, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, în semn de preţuire pentru întreaga activitate pusă în slujba ţării şi a Armatei României, pentru contribuţia adusă la eliberarea teritoriului naţional. Acest moment jubiliar ne oferă nouă, celor ce slujim sub drapel, plăcuta ocazie de a vă transmite admiraţia noastră pentru actele de curaj şi devotamentul faţă de patrie dovedite pe câmpul de luptă. Vă dorim multă sănătate şi un sincer 'La mulţi ani!'", se arată pe diploma ofertă de Comandamentul Forţelor pentru Operaţii Speciale. Sursa foto: (c) Dorina Matiş/AGERPRESGeneral maior (r) Gheorghe Popa, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război filiala Mureş, a spus că aceşti veterani din cel de-al Doilea Război Mondial au fost lăsaţi în uitare de către guvernanţi timp de mulţi ani şi că abia din 1 ianuarie acestora li s-a mărit indemnizaţia, la 600 de lei pe lună.Generalul Popa a arătat că în judeţul Mureş mai sunt în viaţă 90 de veterani de război cu vârste cuprinse între 94 şi 100 de ani."În judeţul Mureş, către sfârşitul lunii august, mai erau în viaţă 90 de veterani de război, şi aproximativ 1.000 de urmaşi ai veteranilor de război. Noi căutăm cât este posibil să fim alături de ei să se bucure de ultimii ani din viaţă pe are îi mai au, motiv pentru care şi astăzi, ne aflăm aici, în Habic, pentru a-i aniversa cei 100 de ani ani domnului Cotârlă Gheorghe Ioan. Anul acesta sărbătorim trei veterani cu 100 de ani, domnul Cotârlă, domnul Iclodan din satul Balda şi domnul Takacs. Mai avem în judeţ patru care împlinesc 99 de ani în acest an, în frunte cu generalul Ştefănescu, care anul viitor în 10 martie va împlini 100 de ani. Mai avem patru veterani cu 98 de ani. Marea majoritate au 94-95 de ani. Am avut veterani, cum a fost Varga Beniamin din Târgu Mureş, care a decedat la 106 ani, am avut la Sărmaş un veteran care a plecat dintre noi la 103 ani, care a fost lăsat în uitare, însă când am sesizat organele locale, Consiliul Judeţean şi Primăria s-au alăturat eforturilor şi în ultima perioadă omul a trăit aproape de normal, el trăia de 27 de ani singur, cu lapte de capră şi miere de albine pe care le obţinea personal. Noi ţinem evidenţa, le considerăm nişte icoane vii ale trecutului nostru, care nu au fost băgate în seamă. Doar acum, de la 1 ianuarie, li s-a mărit indemnizaţia la 600 de lei", a subliniat general maior (r) Gheorghe Popa. 