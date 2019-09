Protestele din Hong Kong – buturuga mică a democrației liberale asiatice

07:10

(Gata, nu mai dau titluri șocante, dure, detestabile. Pur și simplu, dând un titlu în engleză - pe care orice absolvent de liceu ar trebui să o știe, că de aia îi plătim profesorii - limitez accesul la acest text. Mi dispiace, mais ça y est.) Dacă te uiți la România ca la o glumă, […] Post-ul Welcome from the closet apare prima dată în Libertatea.