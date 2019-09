Bombă în piața media! Anamaria Prodan s-a întors la Pro TV. Ce emisiune va prezenta

17:20

Gheorghe Dincă a fost adus duminică la Arestul Central al Poliției Capitalei, unde va fi în continuare arestat preventiv. Ancheta se mută la București, unde va fi supus unui nou interogatoriu în funcție de probele pe care le au anchetatorii. Criminalul din Caracal va fi supus și unei epertize psihiatrice pentru a vedea dacă a […]