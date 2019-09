Cristi Dănălache este invitatul lui Costin Ștucan la GSP LIVE » Vezi emisiunea AICI

00:20

Adrian Popa, 31 de ani, a marcat un gol în victoria lui FCSB cu Viitorul, 2-1, și a ieșit la atac în interviurile de după meci. „Motoreta” nu s-a ferit să trimită săgeți la adresa conducerii roș-albaștrilor.„Mă bucur foarte mult că am câștigat. Bine că am părăsit ultima poziția, care nu ne făcea cinste. Azi am arătat mai bine decât în celelalte meciuri. Azi poate s-a schimbat atitudinea, am abordat meciul diferit. ...