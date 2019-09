Cel mai gros obraz de taximetrist! Cât costă pornirea pentru o cursă, în Olt: ”30 de lei, doamnă!”

17:50

Un videoclip revoltător a fost postat pe pagina unei asociaţii creştine din județul Sălaj, care îşi are sediul pe lângă mănăstirea din Bobota. Potrivit publicației locale Zalău24, micuții ar fi fost pedepsiţi pentru că nu ar fi stat cuminţi în timpul slujbei de Liturghie şi ar fi făcut gălăgie, iar o femeie care îi supraveghea le-a […] The post Imagini revoltătoare la Sălaj. Copii puși să facă mătănii pe asfalt, pentru că nu au atenți la slujbă: „Vă puneți pampers sau…” appeared first on Cancan.ro.