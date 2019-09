Actorul Kevin Hart a fost grav rănit într-un accident în California

09:00

Doi tați din Iași s-au bătut într-un parc sub ochii copiilor, de la o dispută pornită în locul de joacă. Agresiunile au fost filmate de un vecin, iar Poliția s-a autosesizat și l-a reținut pe părintele considerat agresor. Bărbatul a stat o noapte după gratii, iar apoi a fost eliberat sub control judiciar Bătaia a […] Post-ul Bătaie între doi tați din Iași, sub ochii copiilor. Disputa a pornit între copii la locul de joacă apare prima dată în Libertatea.