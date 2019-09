Cum a reacționat un preot din România după ce a fost luat la ocazie cu un Mercedes G-class. Părintele și-a aprins o țigară și.. continuarea întrece orice imaginație

20:10

Un bărbat de 48 de ani s-a aruncat, duminică seara, în stația Crivina din Prahova, în fața unui tren și a murit. Duminică seara, în Stația CF Crivina, un tren particular care circula pe relația Brașov-București a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Poienarii Burchii, potrivit Mediafax. Trenul este oprit […]