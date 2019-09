Statele Unite încep manevre militare comune cu 10 ţări din sud-estul Asiei

07:50

Unul dintre cei îndrăgiţi şi talentaţi actori de la Hollywood, Keanu Charles Reeves s-a născut la 2 septembrie 1964 în Beirut, Liban.Părinţii săi, Patricia Taylor o englezoaică din Essex şi tatăl său Samuel Nowlin Reeves, un geolog, născut în Hawaii, cu strămoşi portughezi şi chinezi, s-au întâlnit şi căsătorit în capitala Libanului. Aici s-au născut cei doi copii ai cuplului, Keanu şi, mai târziu, sora sa Kim. După despărţirea părinţilor, copiii împreună cu mama lor s-au mutat în Sydney, Australia, apoi în New York, şi mai târziu în Toronto, Canada, notează imdb.com şi http://collider.com/.Reeves spunea, potrivit www.insider.com, că a crescut în cartierul Yorkville din Toronto. Deşi părinţii săi sunt cetăţeni american, respectiv englez, actorul a primit şi cetăţenie canadiană cu care de altfel se şi identifică. A urmat cursurile mai multor licee, între care Şcoala de Arte Etobicoke şi Şcoala catolică particulară De La Salle, unde a făcut parte din echipa de hockey a şcolii. Şi-a dorit să urmeze o carieră de jucător profesionist, însă o accidentare şi o vizită la New York i-au schimbat hotărârea, îndreptându-se spre o carieră de actor. Keanu Reeves a jucat la vârsta de 9 ani într-o piesă de teatru ''Damn Yankees''. Mai târziu, a apărut pentru prima dată ca actor într-un episod al unui serial produs de o televiziune locală din Toronto - ''Hanging In''.Keanu Reeves a devenit cunoscut odată cu rolul secundar din filmul ''Youngblood'' (1986), care a fost filmat în Canada. La scurt timp, Keanu Reeves a plecat la Hollywood, unde a intrat în vizorul criticilor după interpretarea sa în drama ''River's Edge'' (''Băieţii de pe malul râului'', 1986) şi în ''Dangerous Liaisons'' (''Legături primejdioase'', 1988), în care a jucat alături de Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman. Au urmat filmele: ''Bill & Ted's Excellent Adventure'' (''Tropăind prin istorie'', 1989), ''Parenthood'' (''Numai tată să nu fii!'', 1989),''I Love You to Death'' (''Te iubesc până la moarte'', 1990), ''Point Break'' (''La limita extremă'', 1991), ''My Own Private Idaho'' (''Dragoste şi moarte în Idaho'', 1991), ''Dracula'' (1992), ''Much Ado About Nothing'' (''Mult zgomot pentru nimic'', 1993).A fost basistul trupei de rock alternativ Dogstar, timp de câţiva ani, începând din 1991. După destrămarea trupei, prin anii 2000, a cântat la chitară bas în Becky, un alt proiect muzical, potrivit www.insider.com.Cariera sa a luat avânt odată cu lansarea filmului de acţiune ''Speed'' (''Cursa infernală'', 1994), însă actorul american a continuat să accepte roluri secundare dar şi să apară în filme experimentale. Până în 1999, când a înregistrat un succes uriaş de box-office şi a primit critici pozitive odată cu lansarea filmului ''The Matrix'', Keanu Reeves a mai jucat în: ''Johnny Mnemonic'' (1995), ''A Walk in the Clouds'' (''Atât de aproape de cer'', 1995), ''Feeling Minnesota'' (''Dragoste furată'', 1996), ''Chain Reaction'' (''Reacţie în lanţ'', 1996), ''The Devil's Advocate'' (''Pact cu diavolul'', 1997).Între primul film ''Matrix'' şi cele două continuări, ambele lansate în 2003 - ''The Matrix Revolutions'' (''Matrix - Revoluţii'') şi ''The Matrix Reloaded'' (''Matrix - Reîncărcat'') - Keanu Reeves a jucat într-o serie de roluri mai mici dar cu impact la public: ''The Watcher'' (''Asasinul din vis'', 2000), ''The Replacements'' (''Rezervele'', 2000), ''The Gift'' (''Prezicere fatală'', 2000), ''Sweet November'' (''Idilă de noiembrie'', 2001), ''Something's Gotta Give'' (''Ceva, ceva tot o ieşi'', 2003), ''Constantine'' (2005), ''The Lake House'' (''Casa de lângă lac'', 2006), ''The day the Earth stood still'' (''Ziua în care s-a oprit Pământul'', 2008), ''Street Kings'' (''Stăpânii străzilor'', 2008), ''Henry's Crime'' (''Crima lui Henry'', 2010), ''Generation Um'' (''Generaţia Um'', 2012), ''47 Ronin'' (''Ronin: 47 pentru răzbunare'', 2013), potrivit www.cinemagia.ro.Keanu Reeves a debutat ca regizor în 2012 şi a realizat documentarul "Side by Side" (''Peliculă versus digital'') în care a prezentat diferenţele şi istoria tehnicilor de filmare atât din era procesului fotochimic cât şi pe cele din era digitală. Documentarul a beneficiat de interviurile cu mari regizori, precum James Cameron, David Fincher şi David Lynch. A urmat în 2013 un lungmetraj despre artele marţiale contemporane, "Man of Tai Chi'' (''Ucigaş cu suflet pur"), care a fost realizat pe baza vieţii cascadorului Tiger Chen. Cei doi actori au devenit prieteni în timpul filmărilor pentru cele trei pelicule din seria "The Matrix".În 2014, Keanu Reeves a jucat în filmul de acţiune ''John Wick'', care a înregistrat un succes important în rândul audienţei şi al criticii. La acelaşi nivel s-au situat continuările ''John Wick: Chapter 2'' (2017) şi ''John Wick: Chapter 3 - Parabellum'' (''John Wick 3: Război total'', 2019). Alte filme: ''The Neon Demon'' (''Demonul de Neon'', 2016), ''The Bad Batch'' (2016), ''Destination Wedding'' (2018), ''Replicas'' (''Copii perfecte'', 2018), ''Siberia'' (2018, în care joacă alături de actriţa română Ana Ularu).În iunie 2019, Keanu Reeves şi-a împrumutat vocea şi mişcările (prin intermediul tehnicii motion capture) personajului central Johnny Silverhand, o figură legendară în povestea noului joc video Cyberpunk 2077. Acesta este cel de-al doilea joc video la care participă actorul, după ''The Matrix: Path of Neo'' (2005), potrivit www.cinemagia.ro. În august 2019, studiourile Warner Bros. au confirmat producţia celui de-al patrulea film din seria Matrix, în care Keanu Reeves şi Carrie-Anne Moss vor juca în rolurile principale. Regia şi scenariul sunt semnate de Lana Wachowski.Actorul american a primit, în 2005, o stea pe faimosul Hollywood walk of fame, notează www.insider.com.Keanu Reeves a fondat o organizaţie de luptă împotriva cancerului şi susţine o serie de alte asociaţii de caritate. Motociclist pasionat, este co-fondatorul Arch Motorcycle Company, care construieşte şi vinde motociclete personalizate.