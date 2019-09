Rădoi despre transferul lui Cristi Manea: ”El trebuie să aleagă o echipă la care să joace”

10:50

Simona Halep (4 WTA, 27 de ani) a fost filmată în timp ce apăra câteva mingi venite din piciorul fratelui ei. Fostul lider mondial WTA a reușit câteva plonjoane demne de un goalkeeper de top :)No day off for Simo And since this week starts Qualies for Euro2020 she could be Romania's goalkeeper pic.twitter. ...