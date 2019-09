ALERTĂ METEO | Cod galben de furtuni, ploi torenţiale şi grindină în trei judeţe

11:00

Meng Meng ("Vis Dulce", în limba chineză), o femelă de panda uriaş, i-a născut pe cei doi pui luni, la interval de aproximativ o oră unul de celălalt, a anunţat directorul Grădinii Zoologice din Berlin, Andreas Knieriem. That's never happened in Germany: Panda babies born in the Berlin Zoo – News / News https://t.co/swmUfryiK1 pic.twitter.com/DkIGH7Mz1I — En24 News (@En24News) September 2, 2019 După ce l-a născut pe primul pui, Meng Meng l-a plasat pe acesta pe abdomenul ei, pentru a-l încălzi....