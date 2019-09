Gigi Becali, acuze grave: „Comisiile FRF sunt împotriva mea. Pierd 800.000 € din cauza lor!” + Răspunsul lui Andrei Vochin, în direct la TV!

13:20

Mauro Icardi (26 de ani) face astăzi vizita medicală şi va evolua la PSG, care are opţiune de cumpărare. Înainte să plece, argentinianul a prelungit cu Inter până în 2022.PSG nu l-a mai vândut pe Neymar, dar a mai adus un atacant, pus pe linie moartă în Serie A. Mauro Icardi a acceptat până la urmă propunerea Interului de a prelungi cu un an contractul, scadent în 2021, şi de a pleca sub formă de împrumut în Ligue 1. ...