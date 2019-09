O femeie din Galați, beată, a reclamat la 112 că a fost sechestrată și a dat o adresă greșită

10:10

Curs valutar 2 septembrie 2019. Banca Naţională a României (BNR) a anunţat – vineri – un curs de referinţă de 4,7294 lei/euro, 4,2827 lei/dolar, 5,2212 lei/liră sterlină și 4,3323 lei/franc elveţian. Iată cum începe săptămâna pe piața valutară, lupta dintre moneda națională și cea europeană fiind din ce în ce mai strânsă. Moneda europeană scade […]