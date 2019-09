Pergolele cu acoperis retractabil si utilitatea lor!

Cele mai interesante si atractive, dar in acelasi timp extrem de utile, au devenit in ultimul timp pergolele cu acoperis retractabil.Utilizate atat in curtea proprie, in cadrul amenajarii unei terase cat si in alte scopuri, cum sunt barurile, piscinele sau stadioanele, se pare ca acestea isi gasesc o tot mai mare utilitate.Confectionate din materiale rezistente acestea prezinta durabilitate in timp. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor