Ioana Filimon, prima declarație după ce s-a aflat că a fost sechestrată de iubitul milionar, în Turcia: “Nici eu nu știu ce este în capul lui”

12:30

Trei jandarmi de la Caracal sunt cercetați disciplinar, după ce au făcut selfie cu doi evadați din Timiș, pe care i-au prins în localitatea Gârcov din Olt. Oamenii legii au participat la acțiunea amplă de căutare a fugarilor, iar, după ce au finalizat-o cu succes, au făcut câteva fotografii alături de evadați. Pozele au ajuns […]