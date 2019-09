Polițistul din Sibiu, acuzat că a agresat sexual două fete pe care le antrena la box a fost arestat

14:10

Administrația Națională de Meteorologie a emis, cu doar câteva minute în urmă, o avertizare nowcasting de vreme severă imediată. Mai multe județe ale țării vor fi afectate de averse, intensificări ale vântului, descărcări electrice și căderi de grindină. Instabilitatea atmosferică se menține accentuată, informează ANM, iar informațiile referitoare la zonele afectate au fost transmise, printr-un […]