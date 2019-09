Victoria FCSB cu Viitorul, comentată de un fost stelist: ”Și-a găsit liniștea”

17:00

"Am fost un idiot", a afirmat, duminică, tenismanul rus Daniil Medvedev, potrivit agenției AFP, citată de Agerpres. "Am făcut lucruri de care nu sunt mândru şi la care lucrez pentru a deveni un om mai bun