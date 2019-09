Salvamontiștii au recuperat cinci copii epuizați fizic de pe un traseu din Bucegi

22:10

Julie Andrews, în vârstă de 83 de ani, actrițacunoscută pentru rolurile din filmele "Mary Poppins" şi "The Sound of Music", a primit, luni, Leul de Aur pentru întreaga carieră şi a fost aplaudată de spectatorii prezenți la Mostra 2019. "Mă consider binecuvântată că mi-am petrecut o mare parte din viaţa mea profesională în universul artei […] Post-ul Julie Andrews a fost premiată pentru întreaga carieră la Festivalul de Film de la Veneţia apare prima dată în Libertatea.