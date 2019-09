OFICIAL Mihai Roman se desparte de FCSB! Fotbalistul se întoarce la FC Botoșani

23:20

Dinamo a obținut a doua victorie consecutivă în Liga 1, scor 1-0 cu Sepsi Sfântu Gheorghe, dar antrenorul „câinilor”, Dusan Uhrin (51 de ani), recunoaște că echipa sa a avut și puțin noroc.Vezi AICI desfășurarea partidei„Cred că a fost un meci foarte dificil pentru ambele echipe. Am avut noroc că am înscris. Încet-încet lucrăm la partea defensivă și trebuie să înscriem mai multe goluri și să jucăm mai sigur. Am avut multe ocazii și este important pentru mine. ...