Răzvan Burleanu îl învită în „ring” pe Gigi Becali: „Îl așteptăm aici, poate îl îndrumăm pe o cale mai bună”

Csaba Laszlo, 55 de ani, antrenorul lui Sepsi, a analizat principalele cauze care au dus la înfrângerea cu Dinamo, scor 0-1 (Popa 83). Covăsnenii rămân fără victorie pe teren propriu din decembrie anul trecut.„E o înfrângere greu de digerat. Am avut șanse de a marca. Am vrut să câștigăm și am făcut greșeala de a deschide jocul. Dacă nu marchezi goluri atunci când ai șanse, nu poți să câștigi. Am vrut mult, am riscat, dar nu am câștigat nimic. ...