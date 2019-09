Bianca Andreescu a arătat cum trebuia învinsă Taylor Townsend! Calificare în premieră pentru jucătoarea de origine română în sferturi la US Open

07:40

Taylor Townsend a împins în set decisiv meciul din optimile US Open 2019 cu Bianca Andreescu (scor 1-6, 6-4) şi, în timp ce sportiva din Canada a mers la vestiare înainte de începerea manşei a treia, s-a apucat să sară coarda pe cea mai mare arenă de tenis a lumii, Arthur Ashe Stadium, cu o capacitate de aproape 24.000 de locuri. Americanca foloseşte această metodă pentru a-şi menţine tonusul muscular. Taylor Townsend thinks midnight is a good time for a little jump rope. • Off to a third set we...